Alblasserdams paard blijft badderen in de sloot

Ze is inmiddels uitgegroeid tot één van de bekendste paarden van Alblasserdam: de twee jaar oude Sterre. Het dier neemt iets te graag een duik in de sloot naast het weiland waarin ze staat, waardoor de brandweer al meerdere keren moest uitrukken. Ook woensdagavond was het raak, zo meldt Alblasserdamsnieuws.nl.