Stapels met grofvuil in Capelse wijk Schenkel worden op Hemelvaartsdag opgeruimd

Op verschillende plekken in de wijk Schenkel in Capelle aan den IJssel liggen sinds dinsdagavond grote stapels met grofvuil. Woningcorporatie Havensteder organiseerde samen met de gemeente en Welzijn Capelle een opruimdag van de kelderboxen in de wijk. Het vuil is woensdagavond alleen nog niet opgehaald, tot verontwaardiging van bewoners.

In een brief die bij omwonenden op de mat is gevallen, is te lezen dat zij dinsdagavond na 20:00 uur het grofvuil langs de weg mochten zetten. Daar is massaal gehoor aan gegeven, blijkt woensdag. "In totaal staat er zo'n negentig ton afval aan de straat", laat woordvoerder Joachim Kost van de gemeente Capelle aan den IJssel weten. Er liggen onder meer kasten, stoelen, banken en witgoed op verschillende plekken in de wijk.

Dat het vuil woensdagavond nog steeds op straat ligt, leidt tot verontwaardiging bij verschillende bewoners. Zij uiten hun frustratie op sociale media en vragen zich af of de troep met Hemelvaartsdag in het vooruitzicht nog wel opgeruimd gaat worden.

"Er wordt nu nog gereden om dat op te halen", zegt Kost woensdagavond rond 22:30 uur daarover. "Maar we redden het vandaag niet helemaal." Het ophalen van het grofvuil wordt volgens de woordvoerder daarom donderdag voortgezet, ondanks dat het Hemelvaartsdag is.