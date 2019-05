Brabantse fans Borsato in problemen door seinstoring

De problemen ontstonden laat op de avond, na het concert van Borsato. Pas rond 01:15 uur waren de problemen verholpen.

Woensdagavond gaf Borsato de eerste van een reeks van vijf shows in De Kuip. Het is vijftien jaar geleden dat de zanger voor het laatst optrad in De Kuip. In totaal zullen bijna 250.000 mensen de concerten bezoeken.