Fans lovend na eerste concert Borsato in de Kuip

"Te gek", "mega gaaf" en "leuker dan verwacht". Het is een greep uit de reacties na het concert van Marco Borsato in de Kuip woensdagavond. Voor het eerst in vijftien jaar trad de zanger weer op in het stadion van Feyenoord.

Jong en oud heeft genoten, blijkt na afloop. "Sinds nu ben ik fan van Marco Borsato", zegt een jonge knul die met zijn vader naar het concert is geweest. "Ik vond het jammer dat Ali B er niet bij was", zegt een andere bezoeker, verwijzend naar het nummer 'Wat zou je doen' wat nu door Diggy Dex in plaats van Ali B werd gezongen. "Maar verder vond ik het gezellig, het was leuk!"



In totaal treedt Borsato vijf keer op in de Kuip. En dat doet hij niet alleen. In zijn voorprogramma staan Davina Michelle en Maan; tijdens het concert zelf treden naast Diggy Dex ook Lil'Kleine, André Hazes, DI-RECT en Armin van Buuren op. Donderdag, zaterdag, zondag én woensdag wordt het feestje in de Kuip nog dunnetjes overgedaan.

De gastartiesten vielen in de smaak bij het publiek. "Vooral het stuk toen Armin van Buuren kwam. Iedereen deed toen mee, het was super gaaf", zegt een vrouwelijke bezoeker. "Sorry, het was een concert van Marco Borsato, maar die maakte het helemaal." Ook Davina Michelle wordt geprezen. "Een nieuwe ster, die zo met Marco Borsato op het podium staat. Fantastisch."