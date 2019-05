Amerikanen in Rotterdam voor oorlogsverleden

Een groep Amerikanen bezoekt donderdag en vrijdag Rotterdam in de aanloop naar de herdenking van D-Day, dit jaar 75 jaar geleden. De groep met veteranen, nabestaanden, curators van musea en historici is met een cruiseschip onderweg naar Normandië. Daar wordt volgende week donderdag de geallieerde invasie herdacht. In aanloop daarnaartoe wordt Rotterdam bezocht.

Het initiatief komt van het National Second World War Museum in New Orleans in de Verenigde Staten. Zo’n achthonderd mensen kwamen eerder deze week aan in Amsterdam.

In Rotterdam krijgen de Amerikanen onder meer tekst en uitleg over de strijd om de Maasbruggen in 1940, het bombardement en het verdere verloop van de Tweede Wereldoorlog in Rotterdam.

Twee jaar voorbereiding

Volgens Rutger de Graaf van Urban Guides ging er twee jaar voorbereiding aan het bezoek vooraf. "Ze gaan om het jaar naar West-Europa ter herdenking of om de slagvelden te bezoeken", legt hij uit. "Dan gaan er familieleden mee en veteranen. En die organisatie werkt dus een heel eindje vooruit."

Onder de bezoekers zijn twee veteranen die tijdens Tweede Wereldoorlog hebben meegevochten, zegt De Graaf.

Voor de speciale groep zijn ook speciale sprekers ingehuurd, gaat De Graaf verder. "We hebben het Museum Rotterdam ingeschakeld. Ook zijn er specialisten geregeld van Strijd om de Maasbruggen. Zij vertellen het verhaal over de militaire kant. Ze hebben ook een militaire achtergrond."