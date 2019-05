Camera's op straat kunnen haarscherp je WhatsApp-gesprekken filmen (maar doen dat niet)

Bijna vijfhonderd camera's hangen er in Rotterdam, Vlaardingen, Barendrecht, Spijkenisse en Hoogvliet. Alles wat zij filmen komt binnen in een grote centrale aan het Kleinpolderplein, waar zogeheten operators dag en nacht naar beeldschermen kijken, alert op problemen.

De Zoekmachine mocht bij hoge uitzondering filmen in de centrale, naar aanleiding van de vraag: Wat zien al die gemeentelijke camera's?

Inzoomen

Elke medewerker heeft het beeld van twaalf camera's voor zich en is getraind in het opmerken van opvallende zaken. "Je ziet snel genoeg of iemand nerveus is of kwaads in de zin heeft," zegt Gerard Buddenberg, die het werk al negen jaar doet.

Met een joystick bedienen de operators de camera's. 'Zomaar' mensen volgen doen ze niet. Enorm close inzoomen op toevallige passanten ook niet, hoewel dat wel kán: als De Zoekmachine de proef op de som neemt blijkt een camera zelfs haarscherp mee te kunnen kijken op het scherm van een smartphone.

Teamleider Ton Frehe: "De techniek kan dit inderdaad aan, maar dat is voor ons geen reden om dit te doen." Ook naar binnen filmen in huizen is er niet bij: ramen worden automatisch geblurd op het moment dat de camera er naartoe draait.

Vuildumping

De camera's worden gebruikt voor allerlei doeleinden: op maandagochtend wordt bijvoorbeeld gelet op huisvuildumpingen, waar de reinigingsdienst dan op afgaat. Op vrijdag en zaterdag kijken de camera's mee in uitgaansgebieden, zodat de politie snel naar eventuele vechtpartijen of andere problemen kan worden gedirigeerd.

De opnamen worden in eerste instantie twee weken bewaard. Als iemand ergens aangifte van doet bij de politie kunnen camerabeelden mogelijk bewijs leveren. Volgt er daarna een strafrechtelijk onderzoek dan wordt de bewaartermijn langer.

Steeds vaker worden camerabeelden doorslaggevend in politie-onderzoek, zoals eerder dit jaar bij de brute verkrachtingszaak in de Rotterdamse wijk De Esch.

Peter van der Spoel van de politie: "We hebben toen met particuliere beelden, camerabeelden van de RET én van de politie de hele route vastgelegd van de verdachte. En dat heeft wel het bewijs geleverd dat die persoon daar inderdaad was."

Overal te volgen

In 2000 was Rotterdam de eerste gemeente met camera's in een woonwijk. Er werden er negen opgehangen, in het Saftlevenkwartier vanwege drugscriminaliteit en op het Stadhuisplein in verband met uitgaansgeweld.

Aanvankelijk was het publiek kritisch, uit oogpunt van privacy. Inmiddels is de stad eraan gewend. Op de vraag of je tegenwoordig nog dwars door Rotterdam kunt lopen zonder gefilmd te worden antwoordt Ton Frehe van de gemeente: "Nou, da's moeilijk. Met name in het centrum en op Zuid kunnen we je volgen." Maar als je niks geks doet, doen de operators dat dus niet, bezweren ze de Zoekmachine.

De Zoekmachine over cameratoezicht is te zien op TV Rijnmond, zondag 2 juni om 17:12 uur, ieder half uur herhaald.