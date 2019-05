Grauwe opening strandseizoen Hoek van Holland

Geen drukte bij de opening van het strandseizoen in Hoek van Holland. Foto: AS Media

Het weer was er niet echt naar, maar donderdagmorgen is in Hoek van Holland het strandseizoen officieel geopend.

De RET verwacht donderdag duizenden mensen en dus zijn er extra bussen ingezet. Maar of die ook echt nodig zijn, is nog maar de vraag, vanwege het grauwe weer. In de loop van de middag komt wel de zon door de wolken heen, is de verwachting.

Voor de opening zijn is bij het strand van Hoek van Holland een braderie opgesteld. Ook is er straattheater te zien.