Volkerakdam naar Brabant is 50 jaar

De caissons waarmee het Volkerak is afgesloten (april 1969). Foto: ANP, Cor Out

De Volkerakdam tussen het Hellegatsplein en Willemstad bestaat donderdag precies 50 jaar. De provinciegrens tussen Noord-Brabant en Zuid-Holland loopt over deze dam.

Met de Volkerakdam werd het Hollandsch Diep gescheiden van het Volkerak. De dam is onderdeel van de Deltawerken, die werden aangelegd na de Waternoodsramp van 1953.

In de Volkerakdam zit een groot sluizencomplex, dat belangrijk is voor de scheepvaart tussen Rotterdam en Antwerpen en voor de pleziervaart. Die sluizen zijn in de jaren 70 aangelegd.

De Haringvlietbrug en de Hellegatsdam zijn opgeleverd in 1964.