Cricket: nieuwe competitieregel zorgt voor gemengde gevoelens bij V.O.C. en Excelsior'20

Het nieuwe cricketseizoen is inmiddels alweer bijna een maand onderweg. Binnen de topklasse is er dit jaar een verandering in het maximaal aantal buitenlanders per team. Waren dat er vorig jaar nog twee, vanaf dit seizoen mag je onbeperkt buitenlanders opstellen. Dat zorgt voor gemengde gevoelens bij V.O.C. en Excelsior'20, die afgelopen jaren de titels verdeelden.

"Het brengt de kwaliteit van het cricket omhoog, maar het is jammer dat dat moet met spelers uit het buitenland in plaats van met zelfopgeleide jongens", vertelt V.O.C.-captain Pieter Seelaar. De captain van Excelsior'20, Tom Heggelman, vult hem aan: "ergens als cricketer persoonlijk vind ik het leuk, maar je maakt het talentvolle Nederlandse jongens nu wel lastiger om op een goed niveau cricket te spelen."

"Het spel komt op een hoger niveau, maar de eigen jongens krijgen geen kans meer voor hun club", vertelt Umar Baker. "Daarom is het in mijn ogen een slechte beslissing voor het Nederlandse cricket."

Bescheiden doelstelling

V.O.C. en Excelsior'20 troffen elkaar donderdag in Rotterdam voor een directe confrontatie, waarbij eerstgenoemde met vijf wickets wist te winnen. Mede door de nieuwe buitenlanders-regel weten beide ploegen nog niet goed wat ze van dit seizoen kunnen verwachten.

"We hebben van tevoren gezegd dat we zo lang mogelijk mee willen doen om de bovenste plekken", vertelt Tom Heggelman over het doel van Excelsior'20. "Door de nieuwe regel hebben een aantal teams zich dusdanig versterkt, waardoor je nu minder goed weet waar je staat."

"We moeten er week per week naar kijken, zoals we vorig seizoen deden", vertelt V.O.C.-speler/coach Corey Rutgers. "We zijn twee belangrijke spelers kwijtgeraakt, waardoor de balans van het team iets anders is. Ik denk dat wij voor de top vijf moeten gaan in plaats van de nummer 1-positie", vult zijn captain Pieter Seelaar hem aan.

De volledige interviews met Pieter Seelaar, Tom Heggelman, Corey Rutgers en Umar Baker zijn boven dit bericht te bekijken.