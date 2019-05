Toernooi G-teams: voetballen zonder buitenspel

Het was de zesde keer dat het toernooi voor verstandelijk beperkte voetballers werd gehouden. Om het voor de voetballers iets gemakkelijker te maken, zijn er geen grensscheidsrechters en wordt zonder de 'buitenspel-regel' gespeeld.

Hoewel het donderdag behoorlijk druilerig weer was, lieten de spelers zich daar niet door afschrikken. "Geeft toch niks", zegt een voetballer uit Berkel en Rodenrijs. "Het is gewoon leuk!"

Het toernooi is vernoemd naar de 86-jarige Theo van Oosterhout, die nog altijd trainer is bij de voetbalclub. Hoe hij zo lang gezond en fit is gebleven, is volgens Van Oosterhout geen geheim: "Niet roken, niet drinken en niet naar andere vrouwen kijken, al is dat laatste een leugen."

Van Oosterhout traint graag de G-teams. "Het zijn gewoon zulke lieve jongens allemaal, veel liever dan die andere jongens", zegt Van Oosterhout.

De trainer ontving vorig jaar van de Rotterdamse wethouder Adriaan Visser een Erasmusspeld voor zijn bijdrage aan het G-voetbal.

Het toernooi werd gewonnen door een team uit Barendrecht.