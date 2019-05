Dader én slachtoffer aangehouden na beroving

Zowel de dader als het slachtoffer van een beroving in een woning aan de Troelstrastraat in Rotterdam-Noord zijn donderdagavond aangehouden door de politie.

Twee mannen zouden hebben geprobeerd het slachtoffer te beroven. De politie, die door derden werd gebeld, vertrouwde het zaakje niet en rekende zowel één van de daders als het slachtoffer in. De andere dader wist te ontkomen. De politie vermoedt dat het voorval drugsgerelateerd is.

De twee mannen zouden met de kluis bezig zijn geweest. Ook ontstond een worsteling tussen hen en het slachtoffer, daarbij zou geen van hen ernstig gewond zijn geraakt.

Wat zich precies in de woning heeft afgespeeld, is volgens de politie nog niet duidelijk. Of er iets is meegenomen is ook nog onbekend.