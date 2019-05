'Vlaardingse' Vengaboys weer helemaal hot in Oostenrijk

De nieuwe populariteit van de band komt door een politiek schandaal in Oostenrijk. In een uitgelekte video was te zien hoe de partijleider van de rechts-populistische FPÖ op Ibiza een corrupte deal leek te willen sluiten met een Russische investeerder.

De Duitse komiek Jan Böhmermann reageerde daarop door de Vengaboys-videoclip 'We're going to Ibiza' op twitter te zetten. Het nummer uit 1999 groeide daarop uit als hét protestlied tegen het rechts-populisme. Korte tijd later stond het nummer op de eerste plek in de Oostenrijkse hitlijsten.



De muziekgroep, een initiatief van dj Wessel van Diepen, kreeg daarna tal van verzoeken voor een optreden in Oostenrijk. Die waren niet in te plannen, tot deze week. Donderdag stonden ze met de bekende Vengabus op een volgepakt plein in Wenen.Ook Denise en Robin stonden op het podium in Oostenrijk. Denise was een van de eerste leden van de Vengaboys. Ze verliet in 2002 de groep, om in 2006 weer terug te keren.

Robin was ook een eerste leden van de Vengaboys. Ook hij verliet de groep na een paar jaar (voor onder meer een rolletje in de soapserie Goudkust) om in 2009 weer terug te keren.