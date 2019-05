Taxichauffeur zonder rijbewijs moet taxi bellen

Dat maak je niet vaak mee: zit je in de taxi en krijgt je chauffeur te horen dat hij niet verder mag rijden omdat hij geen geldig rijbewijs heeft. Het overkwam een stel klanten in Capelle aan den IJssel, in de nacht van donderdag op vrijdag.

De chauffeur werd op de Hoofdweg aan de kant gezet, schrijft de politie op Facebook. Vorige week was hij ook al aan de kant gezet en toen bleek dat hij geen rijbewijs had. Daarom stond zijn kenteken nu in het politiesysteem.

Omdat het de tweede keer was in korte tijd, werd de auto in beslag genomen. Zowel de klanten als de taxichauffeur moesten een andere taxi bellen om thuis te komen.