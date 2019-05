Met een vol dekbedovertrek met gestolen spullen over straat

Agenten hebben vrijdagmorgen in de Dordtse wijk Crabbehof drie mannen opgepakt, voor een inbraak in een winkel. Ze hadden een dekbedovertrek bij zich, gevuld met gestolen waar zoals sigaretten.

De politie kreeg in de vroege ochtend de melding dat de inbraak gaande was in de Primera op het Van Oldenbarneveltplein. De eerste politiemensen ter plaatse zagen de drie mannen wegrennen, met het volle dekbedovertrek.

"Na een korte achtervolging, waarbij iemand werd gepepperd, konden een 47-jarige Dordtenaar, een 24 en 46 jarige inwoner van Zwijndrecht, aangehouden worden", schrijft de politie op Facebook.

De drie zitten nog vast.