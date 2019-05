Vijfde dodelijk ongeluk bij bedrijf Steinweg in twee jaar tijd

Een bedrijfsongeval bij één van de bedrijven van Steinweg Handelsveem in de Rotterdamse haven heeft weer het leven van een werknemer gekost. De 41-jarige man overleed als gevolg van de verwondingen die hij opliep bij een ongeluk op 19 mei bij Marcor in de Waalhaven. Het is het vijfde dodelijk ongeluk bij één van de bedrijven in de laatste vijf jaar.