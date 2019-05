FNV boos na nieuw fataal ongeluk: 'Moeten er nog meer doden vallen?'

FNV Havens is verbijsterd en boos dat er weer een dodelijk ongeluk is gebeurd bij één van de bedrijven van Steinweg Handelsveem. Het is het vijfde voorval in ruim twee jaar.

Gisteren overleed een 41-jarige man na een ongeluk bij Marcor. De vakbond wil dat de voormalige arbeidsinspectie ingrijpt en ook de politiek iets doet.



Niek Stam van FNV Havens vindt dat het tijd wordt dat de inspectie haar verantwoordelijkheid neemt. “Ga achter Steinweg aan. Of moeten er eerst meer doden vallen?” De inspectie liet na het vorige ongeluk weten dat de veiligheid in eerste instantie de verantwoordelijkheid van het bedrijf zelf is.

“Maar”, zegt Stam, “daar zit juist het probleem. Als er zoveel mensen verongelukken, dat is er iets goed fout met de cultuur binnen een bedrijf.”



In het voorjaar van 2017 overleden in een paar weken tijd drie personeelsleden van Steinweg Moerdijk, Uniport en een bedrijf aan de Nijmegenstaat in Rotterdam. Op 1 november vorig jaar kwam een 17-jarige leerling van het STC bij Steinweg Hartel in de Europoort om het leven na een ongeluk met een vorkheftruck.

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) doet nog onderzoek hoe het ongeluk kon gebeuren.



FNV Havens krijgt binnen de bedrijven van Steinweg Handelsveem geen poot aan de grond. Stam: “We staan machteloos. Jammer, want wij hadden na zoveel incidenten al lang de boel op z’n kop gezet. Wij sluiten arbeidsovereenkomsten af, waar de nadruk ook op veiligheid ligt.”

Stam hoopt dat de lokale politiek zich met het probleem wil bemoeien. “Deze week las ik nog publicaties over de drugsproblematiek in de haven. Dat men bedrijven waar drugs wordt gevonden misschien wel harder wil aanpakken. Waarom gebeurt dat niet waar het gaat om veiligheid?”

Veilige haven

Volgens bronnen in de haven heeft Steinweg zich ook terugtrokken uit het project Veilige Haven. Dat werd vijf jaar geleden opgestart om de veiligheid bij bedrijven in de haven te bevorderen. Medewerkers konden daarvoor via de computer een certificaat halen. Steinweg zou onder meer vanwege de kosten (250 euro per werknemer) niet meer meedoen.

RTV Rijnmond heeft Marcor om een reactie gevraagd. Het bedrijf wil niet reageren. Eerder zag Steinweg af van commentaar bij eerdere voorvallen.