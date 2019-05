Podcast: 'Sparta heeft een stabiele kern voor de eredivisie'

In onze afsluitende Podcast Rijnmond praat de sportredactie van RTV Rijnmond na over de ontknoping van het voetbalseizoen 2018/2019. Met name de promotie van Sparta komt aan bod, en de plannen op Het Kasteel richting de eredivisie.

"Er is al een stabiele kern van spelers voor volgend seizoen," zegt Sinclair Bischop. Hij praat over het afgelopen seizoen met Dennis van Eersel en Dirk Beers. "Alleen Laros Duarte en Fankaty Dabo vertrekken misschien, verder zijn alle basisspelers zeker van een doorlopend contract."

Behalve de transferwensen op Het Kasteel gaat het ook over Feyenoord, waar het nog altijd stil is. In plaats van een inkomende transfer gaat het juist over een eventueel vertrek. Steven berghuis wordt mogelijk verkocht aan PSV. "Maar dan zal er wel voldoende betaald moeten worden. Het is de belangrijkste speler, een international bovendien. Feyenoord zal hem niet zomaar verkopen aan een concurrent."