'Vrienden van de Kuip' doet bod op aandelen stadion

De Stichting 'Vrienden van De Kuip' heeft vrijdag bij Sportclub Feyenoord een bod uitgebracht voor overname van het aandelenpakket van Stadion Feijenoord N.V. De bieding is gericht aan het bestuur en alle leden van de sportclub.

De nieuwe stichting wil de aandelen overnemen om een rol te spelen in "het behouden en ontwikkelen van De Kuip als state-of-the-art voetbalstadion voor Feyenoord."

In een persbericht laat de Stichting Vrienden van de Kuip weten zich zorgen te maken over de toekomst van Feyenoord en De Kuip. "Zorgelijk is dat Feyenoord na realisatie van het stadionplan van Feyenoord City niet zal kunnen rekenen op een jaarlijkse afdracht van €25 miljoen voor het spelersbudget."

"Dit betekent dat de club met een nieuw stadion niet in staat zal zijn te concurreren met de top van Nederland. Verder is de financiële positie waarin Stadion Feijenoord op dit moment verkeert, een punt van zorg. Club en stadion staan voor een onmogelijk grote investering die hen in de armen drijft van partijen bij wie het belang van Feyenoord niet vooropstaat."

Vergelijkbaar met Vrienden Van Feyenoord

Stichting Vrienden van de Kuip is een groep investeerders die zich verbonden voelt aan de club Feyenoord en het stadion. Qua structuur is de nieuwe stichting vergelijkbaar met de Vrienden van Feyenoord.

Die stichting is in 2010 is opgericht om de betaald-voetbalorganisatie Feyenoord destijds te redden van een faillissement.