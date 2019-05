Een maand leven zonder plastic: je haar wassen met een 'pannenkoek'

De spullen in de koelkast, in de badkamer en de rest van het huis. In veel... nee in eigenlijk vrijwel alles zit wel plastic verwerkt. Een maand leven zonder plastic te gebruiken lijkt eigenlijk een onmogelijke klus. Bas Booister uit Maassluis kan erover meepraten. Hij probeerde het uit.

"Ik was 's avonds aan het koken en ik zag dat alles wat ik gebruikte plastic bevatte", vertelt Booister. "Alles dat in de pan gaat zit in plastic. Ik dacht: dat kan anders."

En dus begon Booister met een poging om een maand lang plasticvrij te leven. Maar dat leverde meer problemen op dan je zou denken.

Hoe dan?



Hoe ga je dan aan de slag? Sommige dingen zijn vrij logisch. Melk kan je halen in glazen flessen. Daarvoor ging Booister eens in de zoveel tijd naar een boer in Schipluiden, om de flessen bij te vullen.

"Maar bijna alles dat in de badkamer wordt gebruikt zit in plastic", glimlacht Booister. "en dan is het lastig om daar een oplossing voor te vinden."

De Maassluizer laat een schoteltje zien met een soort pannenkoek erop. "Shampoo", zegt Booister.

Het blijkt een soort zeepbar te zijn, maar dan voor in je haar. "Dat werkt natuurlijk nooit, denk je vooraf", gaat Booister verder. "Maar als je het drie keer door je haar haalt, begint het enorm te schuimen. Net als gewone shampoo."

Maar de muesli lijkt verpakt te zijn in plastic. Maar dat is slechts schijn, vertelt Booister. "Dit is gemaakt van hout en mais. Maar ik moet toegeven dat het net plastic is."

Maar toch werkte het plan niet helemaal. Sommige dingen zijn écht niet te verkrijgen zonder plastic. "Voor wc-papier moest ik wel heel veel moeite doen", legt Booister uit. "Maar kattenvoer voor mijn kat, dat was niet te doen. Dus eigenlijk is de poging mislukt.

Gek geworden



En hoe denkt zijn omgeving over het plastic-vrije leven. "Ze dachten dat ik gek geworden was", zegt Booister. "Er was ook wel bewondering. Maar aan de andere kant: ik had aan het einde van de week geen volle vuilniszak met plastic en anderen wel."

Booister is dan ook van plan zijn plasticvrije leven grotendeels in stand te houden. "Maar ik ga niet meer kilometers omrijden om melk bij de boer te halen. Dat is nou ook niet echt milieuvriendelijk. Maar er zijn onderdelen die goed uit te voeren en die zet ik gewoon door."