Fietsen langs ecologische tuinen

Chris Natuurlijk fietst zaterdag 1 juni langs ecologische tuinen in Rotterdam, leert over emoties bij dieren en het bouwen van je eigen Tiny House.

Strakke tuinen, moestuinen, wilde tuinen. Ecologische tuinen zijn er in alle vormen en maten. Het verschil is dat de tuineigenaren geen gif gebruiken, dat ze gastvrij zijn voor allerlei wilde beestjes en hun tuin niet ieder jaar omspitten.

Chris Natuurlijk doet een stukje van de Velt-Ecotuindag Rotterdam langs ecologische tuinen in de stad. De VELT-Ecotuindagen van de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren worden ook op andere plekken in Nederland en België gehouden in het eerste weekend van juni.

Emoties bij dieren

Frans de Waal vertelt in Chris Natuurlijk over zijn nieuwe boek Mama's laatste omhelzing . Het boek gaat over emoties bij dieren en wat ze ons zeggen over onszelf. De wereldberoemde apendeskundige geeft op 12 juni een lezing in Arminius in Rotterdam.

Klein wonen en bouwen

Tiny Houses zijn populair. Steeds meer mensen kiezen voor zo'n piepklein, vaak duurzaam huisje. In het boek Bouw je eigen Tiny House leggen Jan-Willem van der Male en Noortje Veerman uit hoe je zelf zo'n huisje bouwt. In een Tiny House in Rotterdam, krijgt Chris Natuurlijk een piepkleine rondleiding van Noortje Veerman over het leven in en het bouwen van een Tiny House.

Spannende Boekenweken

Zaterdag 1 juni beginnen de Spannende Boekenweken. Boekenman Gert-Jan van Rietschoten neemt een stapel literaire thrillers mee om in Chris Natuurlijk te bespreken.