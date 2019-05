Sparta neemt definitief afscheid van Drenthe en Kortsmit

Het zat er, gezien hun aflopende contract, al in. Maar Sparta heeft vrijdag officieel bekend gemaakt dat het afscheid neemt van Royston Drenthe en Roy Kortsmit.

De aflopende contracten van vier andere spelers zullen eveneens niet verlengd worden. Het gaat om Gregor Breinburg, Giliano Wijnaldum, Janne Saksela en Edouard Duplan.

Technisch manager Henk van Stee: “Voor alle zes de spelers geldt dat ze allemaal hun inbreng hebben gehad in de A-selectie afgelopen seizoen en we ook dankzij hun inzet zijn gepromoveerd naar de Eredivisie. Natuurlijk hadden deze spelers zelf wellicht ook meer inbreng willen hebben en anderzijds hadden wij wellicht nog meer verwacht van hen. In ieder geval willen wij ze alle zes van harte bedanken voor hun bijdrage en wensen wij ze veel succes toe!”