Klimaatmars trekt veel bekijks in het centrum van Rotterdam

Een groep van zo'n 75 jongeren is vrijdagmiddag luidkeels zingend door Rotterdam getrokken om aandacht te vragen voor het klimaat. De gemeente Rotterdam moet volgens hen werk maken van het lokale klimaatbeleid.

De groep vertrok vanaf het Museumpark om vervolgens via het Eendrachtsplein naar het stadhuis te lopen.

"We eisen concrete maatregelen", zegt organisator Tijs Hardam die voorop in de mars loopt. "Er moet een daadkrachtig Rotterdams en landelijk klimaat komen wat Nederland per 2030 klimaatneutraal maakt."

De ideeën van de demonstranten om dit te bereiken variëren van het autoluw maken van straten, het belasten van kerosine, het stimuleren van elektrische auto's tot het verbieden van kolenoverslag.

Centrum

De mars trekt veel bekijks in het drukke centrum van Rotterdam. Niet iedereen heeft sympathie voor de demonstranten.

"Als ze uit Rotterdam komen mogen ze het hier demonstreren, maar anders moeten ze het lekker in hun eigen stad doen", zegt een Rotterdamse jongen. "Het is hun mening, maar ik denk er anders over."

Een echtpaar heeft meer sympathie voor de jongeren: "Het deed mij enorm denken aan de jaren zeventig. Toen liep ik ook zo!"