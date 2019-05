Strandtenthouders Hoek van Holland klaar voor drukte

De strandtenthouders in Hoek van Holland vallen deze dagen met hun neus in de boter. Op donderdag werd de opening van het strandseizoen door 70 duizend mensen bezocht en ook komend weekend rekenen de strandclubs op flinke drukte. De kans bestaat namelijk dat het zondag dertig graden wordt.

Jeroen van Anholt van strandtent The Bing kan aan de bak: "Het terras ziet er geweldig uit. Op dat gebied zijn we er klaar voor. De strandopening van gisteren was een zware dag. We moeten ook nog personeel zien te regelen."

Van Anholt heeft een slecht voorjaar gehad. Daarom hoopt hij, met het schitterende weer op komst, dit weekend op veel klanten. "We hebben dat wel nodig", geeft de eigenaar van The Bing toe. Vanessa Willems van Beachclub One herkent het verhaal van Van Anholt. "Tot dusver is dit seizoen er één van pieken en dalen."

Strandtent Uluwatu is pas anderhalve week open en beleefde donderdag haar eerste strandopening in Hoek van Holland. Eigenaar Jasper van der Hoek kijkt met een goed gevoel vooruit op het komende weekend. "Als je geen zonnebrand mee hebt, dan hebben wij dat nog wel voor je", knipoogt Van der Hoek.