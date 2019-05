Twee aanhoudingen in Rotterdam door speciaal team politie

De politie heeft vrijdagochtend een 34-jarige man opgepakt in een flat in Rotterdam-Zuidwijk. De man moest nog een gevangenisstraf van 242 dagen uitzitten, vanwege bedreiging en belediging.

De verdachte nam dinsdag de benen. Het speciale EVA-team van de politie - dat veroordeelden die zich proberen te onttrekken aan hun straf oppakt - werd ingeschakeld. Zij traceerden het verblijfadres van de man en hielden hem aan toen hij de flat aan de Boekenrode uit kwam.

Het EVA-team kwam maandag ook al in actie in Rotterdam. Er was een Europees aanhoudingsbevel gestuurd voor een 27-jarige Hongaar, die met geweld een straatroof zou hebben gepleegd. Het team kreeg informatie door dat de man met de trein onderweg was vanuit Duitsland naar Rotterdam. In de stationshal van Rotterdam Centraal kon hij uiteindelijk worden opgepakt.