Dertien vuurwapens in woning Rotterdam-Bergpolder

De politie in Rotterdam heeft in de nacht van donderdag op vrijdag dertien vuurwapens, drugs, magazijnen en honderden patronen gevonden. De spullen lagen in een woning aan de Troelstrastraat, waar eerder die avond een beroving was.

Twee mannen zouden hebben geprobeerd een 26-jarige man uit Rotterdam te beroven. De politie hield bij aankomst een van de daders aan, een 29-jarige man uit Den Haag. Hij had bijna duizend euro cash op zak en droeg een klein mes bij zich. Ook het slachtoffer, dat bij de beroving lichtgewond raakte aan zijn gezicht, werd opgepakt. Hij kon zich niet legitimeren en zijn rol bij de beroving was nog onduidelijk. De tweede dader is nog voortvluchtig.



Na de aanhoudingen gingen agenten op onderzoek uit in de woning. Daar werd eerst cocaïne, heroïne en hasj aangetroffen. In een grote kluis in de woning lagen vervolgens nog eens dertien vuurwapens, achttien magazijnen en een grote hoeveelheid munitie.

Alle wapens zijn in beslag genomen en worden onderzocht.