Wijkrechtbank komt van Brooklyn naar Rotterdam

Rotterdam gaat vanaf volgend jaar met wijkrechtbanken werken in Rotterdam-Zuid. Het gaat daarbij niet om een kantoor van de rechtbank in de wijk, maar om een integrale 'wijkaanpak'. De rechter kijkt daarbij naar alle problemen van de verdachte en dus niet alleen naar het strafbare feit.

"Het leidt eerder tot oplossing van de problemen. We willen dat mensen ervaren dat de rechter luistert en niet tegen hen is, maar meedenkt over hoe de onderliggende problematiek kan worden aangepakt",

vertelt Robine de Lange-Tegelaar, president van de Rotterdamse rechtbank.

Een winkeldiefstal staat volgens de rechter dikwijls niet op zichzelf. "Vaak hebben mensen ook schulden, spijbelen ze van school en zijn er in het gezin ook problemen." Deze zaken worden normaal gesproken apart behandeld. Dat gaat in dit project dus veranderen.

De wijkrechtbank is komen overwaaien uit Amerikaanse wijk Brooklyn. Daar wordt de 'wijkaanpak' al jaren succesvol ingezet.

De rechtbank werkt in het systeem samen met verschillende organisaties in de wijk, de gemeente en de advocatuur.