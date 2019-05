Rijnmond in 5 minuten: vrijdag 31 mei

Presentatrice Suzanne Mulder bezocht voor Kijk op Rijnmond de Rotterdamse Dakendagen, die vrijdag zijn begonnen. Twintig gebouwen openen tijdens dit evenement hun de deuren.

Verder is er aandacht voor jongeren die in Rotterdam een klimaatmars liepen. Daarnaast bracht Kijk op Rijnmond een bezoekje aan Boxing '82, een Rotterdamse boksschool in de Rotterdamse Afrikaanderbuurt. Frans van den Heerik, coach en icoon van deze school, overleed vorige maand. Zijn dochter Diana Cagiran heeft nu de school overgenomen.