Jonge zalmen bereiken met moeite Sliedrecht

Slechts zeven van 150 jonge zalmen die Rijkswaterstaat begin mei heeft uitgezet in Duitsland, hebben inmiddels onze regio bereikt. Ze zijn gesignaleerd bij Sliedrecht. De vissen, die zijn voorzien van zenders, zouden binnen één tot drie weken het Haringvliet moeten bereiken. Rijkswaterstaat onderzoekt via de zenders de routes en de trek van de zalm.

De zalmen werden op 10 mei uitgezet in de Sieg, een deel van de Rijn in Duitsland. Dat is het paaigebied van de vissen. De zalm in de Rijn is sinds 1950 uitgestorven en kan nog niet op eigen kracht de populatie in stand houden. Daarom zetten onze Oosterburen jaarlijks tussen de miljoen en 1,5 miljoen zalmen uit.

Door de Haringvlietsluizen op een kier te zetten, kunnen de vissen gemakkelijker van de zee naar hun paaigebieden en terug, is de hoop van de onderzoekers. Het is de bedoeling dat de trekvissen nu stroomafwaarts naar zee zwemmen. De tocht van 400 kilometer is niet ongevaarlijk, want onderweg wachten roofvissen en vogels die een lekkere zalm wel zien zitten.



Via de zenders worden de vissen gevolgd. Op strategische locaties in de Rijn in zowel Nederland als Duitsland zijn er detectiestations. Passeert de zalm een locatie, dan wordt dat geregistreerd. Zo hopen onderzoekers te achterhalen welke route de zalmen kiezen, welke obstakels ze tegenkomen en hoe ze de Haringvlietsluizen passeren.

De vissen horen in principe binnen één tot drie weken het Haringvliet te bereiken, maar daar zijn ze nog niet gespot. Wel zijn, naast de 7 vissen in Sliedrecht, 59 vissen de Duitse grens gepasseerd en hebben 21 zalmen de Waal gehaald.

Rijkswaterstaat maakt zich nog geen zorgen dat tot nu toe geen enkele vis het Haringvliet heeft gehaald. Een woordvoerder zegt te hopen dat er volgende week meer zalmen deze kant op komen.