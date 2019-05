Rotterdam start proef met parkeercontroleurs op afstand

De gemeente Rotterdam start zaterdag een proef waarbij controleurs op afstand beoordelen of automobilisten wel betaald hebben voor het parkeren. Een fysieke nacontrole door controleurs op scooters is bij succes van de proef niet langer nodig.

Sinds 2015 zet Rotterdam scanauto's in die in korte tijd veel kentekens kunnen scannen in gebieden waar betaald parkeren is ingevoerd. Daar rijden controleurs op scooters achteraan voor een tweede check van de wagens waarvoor niet is betaald.

Dankzij nieuwe software zijn de scooters straks niet meer nodig. Als een scanauto registreert dat er niet betaald is voor het parkeren, maakt deze automatisch foto’s en stuurt die door naar de centrale. Daar beoordelen controleurs of een parkeerboete wordt uitgegeven.

Bij twijfel rijdt een controleur alsnog naar het voertuig, bijvoorbeeld als op de foto's te zien is dat de bestuurder nog in de wagen zit.

Door de nieuwe maatregel kunnen op een snellere manier meer voertuigen worden gecontroleerd, zegt de gemeente. Ook is het risico kleiner dat controleurs worden blootgesteld aan agressie en beledigingen van boze automobilisten.

De pilot duurt een jaar.