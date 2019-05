Gemeente test kleurrijke verlichting Erasmusbrug

De Erasmusbrug in verschillende kleuren tijdens de Museumnacht010 in maart. Foto: Archief

Mensen die vrijdagavond over de Erasmusbrug rijden, moeten niet raar opkijken als de brug meerdere keren van kleur verspringt. De verlichting wordt getest, laat de gemeente Rotterdam weten.

De Erasmusbrug kan voor speciale gelegenheden in verschillende kleuren worden verlicht. Zo was de brug anderhalve week geleden nog rood-wit-blauw, vanwege de overwinning van Duncan Laurence op het Eurovisie Songfestival. Op Koningsdag kleurt de sierverlichting oranje. Ook rood, groen, blauw, geel, roze, paars of een samenvoeging van deze kleuren behoort tot de mogelijkheden.



De test start vrijdagavond als het donker is, rond 22:15 uur. Bij te veel bewolking komen de kleuren niet goed uit en wordt de test een dag opgeschoven, meldt de gemeente.