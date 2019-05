Ballenbak, doolhof en plantensupermarkt tijdens Rotterdamse Dakendagen

Bezoekers kunnen zaterdag en zondag het dak op van onder meer de Kunsthal, de Rotterdam, de Maassilo en Las Palmas. Op de daken zie je niet alleen een spetterend uitzicht. Zo is het parkeerdek van Hudson's Bay ook nog gevuld met een doolhof, is op het dak van één van de Lijnbaanflats een ballenbak ingericht en kan er geshopt worden in de plantensupermarkt op de Westblaak Parkeergarage.

“De hele parkeergarage komt vol te staan met mooie bloemen en planten, die geschikt zijn voor je dak of balkon", zegt Momo Post van de Dakendagen over dat laatste dak. "We hebben winkelwagentjes en mandjes, dus het is echt een supermarkt. Je kan rondlopen en uitzoeken wat je wil hebben." Ook voor advies kan je terecht. "Er lopen deskundigen rond, die je kunnen helpen met het uitzoeken van geschikte planten voor op jouw balkon of dak."

Twee centimeter

De ongetwijfeld meest bloedstollende stunt staat zaterdag op het programma. Dan loopt 'highliner' Yuri Rhodenborgh over een kabel van twee centimeter van het WTC naar de Schielandtoren. Die tocht werd vrijdag al geoefend.



Reuzen

Ook is de stad sinds vorige week twee 'Sleeping Giants' rijker. Een Frans kunstenaarsduo bracht in het kader van de Dakendagen twee enorme kunstwerken aan op de daken van de Maassilo en Zwemcentrum Rotterdam.

Hoewel de werken enorm zijn, zijn ze niet te zien vanaf de daken. Alleen vanuit een vliegtuig of helikopter boven de stad kan je de reuzen bewonderen. Wel zijn tijdens het evenement ansichtkaarten van de Sleeping Giants te verkrijgen en wil het festival tijdens toekomstige edities rondleidingen langs de reuzen geven.