Gewonde bij beschieting Rotterdam-West

Een persoon is vrijdagavond gewond geraakt in Rotterdam-West. Er is geschoten.

De beschieting was even na 21:00 uur op de kruising van de Beukelsdijk en de Jagthuisstraat. Bij aankomst troffen agenten de gewonde aan op de Beukelsdijk. Een traumahelikopter werd opgeroepen. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Van de mogelijke schutter ontbreekt ieder spoor. De politiehelikopter wordt ingezet bij de zoektocht.

Verschillende mensen in de omgeving melden dat ze een auto met hoge snelheid hebben zien wegrijden, nadat ze schoten hadden gehoord. Het is niet bekend of de wagen iets met de beschieting te maken heeft.

Omleiding

Op last van de politie worden bussen van lijn 38 in de stad omgeleid. De haltes Beukelsdijk en Burgemeester Meineszplein vervallen. Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd.