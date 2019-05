Grote brand in Piershil, paarden in veiligheid gebracht

Aan de Molendijk in Piershil is vrijdagavond brand uitgebroken. De brand woedde in een schuur, die inmiddels volledig is uitgebrand. Het vuur is niet overgeslagen naar het naastgelegen huis.

De schuur heeft een rieten dak en kon zich daardoor eenvoudig verspreiden. Omdat er ook problemen zijn met de waterwinning en de brand zich snel uitbreidde, heeft de brandweer opgeschaald.

Meerdere brandweervoertuigen, ook uit omliggende dorpen, kwamen ter plaatse. Ook is er gezorgd voor extra pompcapaciteit. Een extra tankautospuit is vanuit Zwijndrecht gekomen om de kazerne in Oud-Beijerland te herbezetten.



In de schuur waren paarden aanwezig. Die zijn inmiddels in veiligheid gebracht. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De bewoners van het naastgelegen huis zijn buiten.

Het is nog niet bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan.

De brandweer doet er alles aan om te voorkomen dat het vuur kan overslaan naar het naastgelegen woonhuis. Een woordvoerder van de brandweer laat rond 00:30 uur weten dat bijna het sein brand meester gegeven kan worden. Het nablussen zal nog wel een tijd duren.

Omgeving

De vlammen zijn in de omgeving goed te zien. Onder meer uit Spijkenisse, Hoogvliet en dorpen in de Hoeksche Waard maken mensen melding van de brand.