Schuur Piershil volledig uitgebrand, woning onbewoonbaar

Aan de Molendijk in Piershil is vrijdagavond een schuur volledig uitgebrand. Een naast gelegen woonhuis raakte zwaar beschadigd. Rond 01:00 uur was de brand onder controle.

De schuur had een rieten dak en het vuur kon zich daardoor eenvoudig verspreiden. De vlammen waren in de wijde omtrek te zien. Er kwamen meldingen binnen vanuit Spijkenisse, Hoogvliet en dorpen in de Hoeksche Waard.

Het blussen van de brand werd bemoeilijkt doordat er problemen waren met de waterwinning. Er waren ook ook brandweerlieden met speciale kennis van het blussen van rieten daken opgeroepen vanuit Den Haag. Maar het het vuur was zo intens dat zij onverrichte zaken zijn teruggekeerd.

In de schuur waren paarden aanwezig. Die waren op tijd in veiligheid gebracht. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Het is nog niet bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan.