Vakbonden bereiden landelijke staking in jeugdzorg voor

Vakbonden FNV en CNV bereiden een landelijke staking en acties in de jeugdzorg voor. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid is niet ingegaan op het ultimatum van de vakbonden om meer geld beschikbaar te maken om de tekorten in de jeugdzorg te vullen. Daarom roepen ze vakbondsleden op om op 2 september te gaan staken.

De minister liet eerder deze week in 2019 eenmalig 420 miljoen euro extra uit te trekken voor de jeugdzorg. In 2020 en 2021 is dat jaarlijks nog eens 300 miljoen euro. Volgens FNV is dit slechts een druppel op een gloeiende plaat: zij eisten 750 miljoen euro om de tekorten in de jeugdzorg te vullen, en nog eens 200 miljoen euro voor de arbeidsvoorwaarden.



De investering van 750 miljoen euro bestaat onder meer uit het terugdraaien van een eerdere bezuiniging. Sinds 2015 is de jeugdzorg gedecentraliseerd en zijn gemeenten verantwoordelijk. Hiermee is toen 450 miljoen euro bezuinigd. De overige 300 miljoen euro is bedoeld om de toename in de jeugdzorg aan te kunnen.

Volgens de vakbonden is er momenteel ook geen geld om met werkgevers een cao af te spreken. "Daardoor kunnen voor de 30 duizend jeugdzorgwerkers in Nederland geen loonsverhoging en afspraken over werkdruk worden gemaakt", zegt Maaike van der Aar van FNV.

Zij stelden de minister een ultimatum tot 1 juni. Minister De Jonge heeft nog geen gehoor gegeven aan de eisen en daarom willen de vakbonden overgaan op actie. FNV verwacht dat duizenden vakbondsleden gehoor gaan geven aan de stakingsoproep van de vakbonden in september.