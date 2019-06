Blindgangers - De Booisterbom in de Claes de Vrieselaan

Tom Remken in kathedraal

Jan Booister woonde jarenlang bovenop een bom in de Claes de Vrieselaan in Rotterdam. Hij moest verhuizen en woont tegenwoordig in het door architect Rem Koolhaas ontworpen gebouw De Rotterdam, naast de Erasmusbrug. In de derde aflevering van Blindgangers vertelt Booister zijn verhaal.

"Het was 3 oktober 1941. De Britten wilden het havengebied bombarderen, veel bommenwerpers kwamen hiernaartoe. Het was 's avonds tien uur, slecht weer, slecht zicht. Twee bommen uit dat bombardement zijn niet ontploft, één ligt onder de kathedraal aan de Mathenesserlaan en één onder dat pand waar ik heb gewoond."

Toen de gemeente Rotterdam onlangs de bommenkaart openbaar maakte na jarenlang onderzoek, stonden de kranten daar vol van. En zo kwam ook de Booisterbom weer in het nieuws (de bom werd vernoemd naar Jan Booister). "Ja, er is een hoop geschreven", zegt Booister.

Acht meter

"Uiteindelijk zijn ze binnen gaan boren en daar is ie aangetroffen, op acht meter diepte", vertelt Booister over het onderzoek in de Claes de Vrieselaan. "Toen dacht ik: dit vind ik niet meer leuk eigenlijk." De bom ligt nog steeds onder zijn oude huis.

Kathedraal

In Rotterdams eigen kathedraal ligt de andere onontplofte bom van dat bombardement onder de grond. Marcia Tap ging ook daar langs. "Men is de dag nadat de bom viel gaan graven, maar ze vonden 'm niet. Toen hebben ze het gat na drie dagen hard werken maar weer dicht gegooid. De bom ligt dieper dan twaalf meter. Geen enkel probleem. Hij rust in vrede", zegt gids Tom Remken.

