Politie druk met illegale bestuurders

Agenten in Rotterdam en Dordrecht hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag drie bestuurders van de weg gehaald die rondreden zonder geldig rijbewijs. Twee van hen hadden ook teveel gedronken of gebruikt.

Op de Wessel Ilckenstraat in Rotterdam-Zevenkamp ging de politie achter een 18-jarige bestuurder. Die was er vandoor gegaan nadat hij de politie-auto had gezien. Een paar straten verderop zette de automobilist zijn wagen aan de kant en rende weg.

De agenten verzonnen een list. Ze hadden een fiets in hun bus staan en haalden de Rotterdammer moeiteloos in. Eenmaal op het bureau bleek waarom de jonge bestuurder de politie had willen ontlopen. Hij had helemaal geen rijbewijs.

Ook vermoedden agenten dat de man onder invloed was van drugs. Hij is aangehouden en hij heeft een bloedtest moeten ondergaan. De uitslag ervan is er nog niet.

Onverzekerd

Verderop in Zevenkamp hebben agenten een 46-jarige bestuurder uit Rotterdam opgepakt omdat hij zonder rijbewijs en zonder verzekering reed. De man bleek zijn rijbewijs te zijn kwijtgeraakt nadat hij meerdere keren was betrapt op het rijden onder invloed. De Rotterdammer moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.

Alcohollucht

In Dordrecht betrapte de politie een man uit Den Bosch die rondreed met zijn lampen uit. Toen agenten de wagen op de Smitsweg aan de kant zetten, roken ze een alcohollucht. De 27-jarige bestuurder had drie keer meer gedronken dan mag.

Toen de man zijn rijbewijs moest inleveren bleek dat hij geen rijbewijs had. Toch reed hij al tien jaar zonder. Ook de Bosschenaar moet voor de rechter verschijnen.