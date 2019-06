Brand Piershil: 'Behalve dat wat we aanhebben, hebben we niks'

De boerderij in Piershil die vrijdagavond bij een brand beschadigd is geraakt, is voorlopig onbewoonbaar. "We mogen ons woonhuis zelfs niet in om kleren te halen." Er zit voor het gezin Bruijnzeel niets anders op dan voorlopig in caravans te wonen.

Een dag na de brand biedt het erf van de boerderij aan de Molendijk een troosteloze aanblik. De 200 jaar oude schuur, waarin de brand was begonnen, is volledig afgebrand. De schuur had een rieten kap en was met zijn een houten constructie een gewillige prooi voor de vlammen.

Maar ook het aangebouwde woonhuis is getroffen door de brand. Er zitten scheuren in, het dak is gedeeltelijk ingezakt. We mogen er niet in. Ik ga straks met mijn dochter ondergoed kopen, want behalve dat wat we aan hebben, hebben we dus niks."

Doffe klap

Gisteravond was er een doffe klap te horen in huize Bruijnzeel. "Mijn dochter was op dat moment aan het douchen, dus ik dacht dat die een flesje shampoo had laten vallen", zegt Nel Bruijnzeel. Maar daarna begint ze wat te ruiken. Haar zoon zegt: "Ik zie allemaal rook uit de lampjes komen."

Nel rent zo snel als ze kan naar boven en maakt haar man en twee kinderen die al op bed liggen wakker. Haar douchende dochter sloeg een handdoek om en hielp meteen mee bij het evacueren van de paarden uit de schuur.

En dat was geen moment te vroeg. "Tegen de tijd dat we het laatste paard geëvacueerd hadden, stond de hele schuur in lichterlaaie." De vlammen waren tot in de wijde omtrek te zien. Er kwamen meldingen binnen vanuit Spijkenisse, Hoogvliet en dorpen in de Hoeksche Waard.

Wat er nog van het woonhuis te redden is, zal de toekomst leren. De verzekeraar heeft caravans beschikbaar gesteld en binnenkort komen er woonunits op het erf te staan.