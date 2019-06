Kees Moeliker treurt om gedode vogelopzetter Ewold Horn

Directeur Kees Moeliker van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam is geschokt door de dood van vogelpreparateur Ewold Horn. In het museum staan 98 dieren die zijn opgezet door de Groninger die vrijdag werd gedood nadat hij zeven jaar gegijzeld was op de Filipijnen.

Moeliker: "Zijn opgezette vogels blijven gelukkig getuigen van zijn uitzonderlijke kwaliteiten als preparateur." Op Twitter toont Moeliker enkele vogels die door Horn zijn opgezet: een ijseend, krooneend, groene bijeneter en ijsvogel

Horn (59) was in 2012 gaan zoeken naar een uiterst zeldzame neushoornvogel die alleen voorkomt in de regenwouden in het zuiden van de Filipijnen. In het gebied is de islamitische terreurorganisatie Abu Sayyaf actief. Horn en zijn Zwitserse metgezel werden door de terroristen ontvoerd.

In 2014 ontsnapte de Zwitser. Maar Horn was te zwak om met hem mee te gaan. Vrijdag begon het Filipijnse leger een bevrijdingsactie. Horn probeerde te vluchten, waarna hij werd doodgeschoten, zo meldt het leger op zijn website. Het lichaam van Horn is gevonden, samen met dat van zes anderen.