Party People - Animistic Beliefs: 'Analoog klinkt magisch'

Met drumcomputers en modulaire synthesizers maken ze live muziek. Linh: "Door de onderdelen zelf samen te stellen krijg je een uniek geluid." Marvin vult aan: "Als we optreden is het voor de dansvloer en letten we op hoe mensen reageren. In de studio gaat het alle kanten op: van melodieus tot beuken."

Twee jaar geleden won het duo nog een Rotterdam Music Award in de categorie 'belofte'. Tegenwoordig treden ze op in binnen- en buitenland. Toch blijft Rotterdam hun thuisbasis. "We willen Rotterdam weer op de kaart zetten."

In de serie Party People portretteert Tenny Tenzer bekende en minder bekende sleutelfiguren uit de Rotterdamse techno-, house-, en clubscene. De aflevering met Animistic Beliefs is zondag te zien vanaf 17:20 en wordt daarna elk half uur herhaald.