Veel vragen, jonge dichters en Paul Verspeek ging de straat op voor Straatwijs. Een volle uitzending van Vraag het de Bieb!

Goed potje

Marijke Kroch uit Honselersdijk: Vaak als je een potje opent met bijvoorbeeld capsules of tabletjes of poeder, zijn de potten vaak maar driekwart gevuld. Waarom zou dat zijn? Dat is toch zonde? Waarom doen ze hem niet gewoon vol?

Kunt u mij verstaan?

Ton van Schrieck vroeg: Ooit is de mensheid ontstaan, maar hoe kan het dan eigenlijk dat er allemaal verschillende talen gesproken worden?

Flessenpost

Gre Hogendoorn uit Charlois: Soms zitten er na een tijdje vlokken onderin de azijnfles. Hoe kan dat en wat zijn dat?

Spellingscheck

Mario v/d Velden: Het groene boekje en de Dikke van Dale verschillen erg van elkaar in de spelling. Vooral met streepjes in de woorden. Hoe kan dat?

Geschiedenisles

Moritz van Beers: Hoe komt Radio Rijnmond aan z’n naam?

Puntje bij paaltje

Ad Schroot: Ik rij vaak over de A15 van Rotterdam naar Papendrecht en in een bepaalde bocht gaat het hectormeterpaaltje van ongeveer 66 naar 70. Hoe kan dat?



Ideale schoonzoon

Mevrouw van Noord: Je hebt vader, moeder, oom, tante, schoonzus, zwager, kleinkind maar hoe heet dan de partner van je kleinkind?

Taalzaken

Jeanette Netty Wessels: Is gebarentaal internationaal, of heeft iedere taal eigen gebaren?