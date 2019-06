Sparta verlengt met assistent- en keeperstrainer

De contracten van Henk Fraser en Aleksander Rankovic liepen nog door. Dat er verlengd is met de trainers is volgens technisch manager Henk van Stee niet vreemd: "Het is geen toeval dat de trainers die ook volgend seizoen op Het Kasteel blijven allemaal een achtergrond hebben als speler van Sparta Rotterdam. Met z’n drieën hebben ze meer dan 500 officiële wedstrijden gespeeld voor Sparta en als trainer hebben ze allemaal hun eigen inbreng in de staf van hoofdtrainer Henk Fraser en zijn assistent Aleksandar Rankovic.”