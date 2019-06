Autobestuurder met vonkenregen over snelweg

Een vonkenregen heeft de politie zaterdagochtend naar een autobestuurder gevoerd die rondreed op de A16 en de A15. De wagen van de Papendrechter had aan de rechterkant geen banden meer. De automobilist zelf had teveel gedronken en geblowd.

De politie kreeg rond 05:00 uur de melding dat op de A16 vanuit Rotterdam een auto reed waar veel vonken vanaf kwamen. Uiteindelijk ontdekten agenten bij een tankstation bij Hendrik-Ido-Ambacht een auto op de vluchtstrook zonder rechterbanden. Vermoedelijk had hij die eerder lek gereden. Van de velgen was weinig meer over.

De 25-jarige bestuurder werd aangehouden. Op het politiebureau bleek dat hij twee keer zoveel had gedronken als mag. Een drugstest wees uit dat de man ook nog stoned was. Hij kan een dagvaarding tegemoet zien, laat de politie op Facebook weten.