Van Hooijdonk en Wijnstekers zien Nations League met vertrouwen tegemoet

Oud-Feyenoorders Pierre van Hooijdonk en Ben Wijnstekers zien de kansen van het Nederlands elftal in de finaleronde van de Nations League rooskleurig in. Wijnstekers durft nog niet te voorspellendat het Nederlands elftal de titel binnensleept, Van Hooijdonk durft die voorspelling wel aan: "Ik denk dat Nederland de Nations League wint. Ik heb er heel erg veel vertrouwen in".

Tijdens de opening van sportpark Harga in Schiedam sprak RTV Rijnmond beiden oud-internationals tijdens de rust van het duel tussen de oud-internationals en een combinatieteam van HermesDVS, SVV en HBSS. Zowel Van Hooijdonk als Wijnstekers zien dat het Nederlands elftal zich in alle rust voorbereid en zien dat als een positief gegeven. Volgens Van Hooijdonk is dat de verdienste van bondscoach Ronald Koeman. "De relaxte sfeer is de verdienste van Koeman. Hij heeft een andere vibe in het elftal gekregen. Daarnaast komen de favoriete spelers ook goed uit hun woorden, waardoor het volk weer van het Nederlands Elftal is gaan houden."

Ook Wijnstekers roemt de positieve invloed van oud-Feyenoordcoach Koeman. "Dat heeft hij toen bij Feyenoord ook gedaan. Feyenoord zat toen in een slechte periode, toen heeft hij ook veel dingen veranderd. Een bepaalde sfeer geschapen en duidelijkheid en eerlijkheid aan spelers gegeven. Daar is Koeman erg sterk in", Volgens Wijnstekers.

Bekijk de volledige interviews met Pierre van Hooijdonk en Ben Wijnstekers hierboven.