Amateurvoetbal: Sportclub Feyenoord en ASWH houden hoop op promotie

Zowel ASWH als Sportclub Feyenoord hebben goede zaken gedaan met het oog op promotie. ASWH speelde in de nacompetitie om een tweede divisieplaats met 2-2 gelijk op bezoek bij OFC. SC Feyenoord won in de strijd om een plekje in de derde divisie van ACV.

Op woensdag won de ploeg uit Hendrik Ido Ambacht al met 2-1 van OFC. In Oostzaan was een 2-2 gelijkspel dus voldoende. Dat gelijke spel kwam met de nodige moeite tot stand. Reda Kharchouch had de Noord-Hollanders op een 2-0 voorsprong. In de zeventigste minuut zette Fabian Korporaal de stand over twee wedstrijden gelijk door de 2-1 binnen te schieten. Diep in blessuretijd besliste Nick Slotboom de wedstrijd door een cornervariant binnen te schieten. Aankomende woensdag strijd ASWH in een tweeluik met FC Lienden om een plek in de tweede divisie.

Sportclub Feyenoord heeft een grote stap gezet in promotie naar de derde divisie. nadat in Drenthe al met 1-0 gewonnen was door de Rotterdammers, was de 2-0 thuiszege meer dan voldoende om de volgende ronde in de nacompetitie te halen. In de eerste helft scoorde Ricardo Merrelaar voor Feyenoord. In de tweede helft bezegelde Jordi de Zwart het lot van de Drentse opponent. Feyenoord gaat het in een tweeluik opnemen tegen Staphorst. Bij een positief resultaat gaan de Rotterdammers naar de finale van de nacompetitie.