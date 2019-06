Ploffende trekkers op Porsche Trekker dag in Oud-Alblas

Ploffende trekkers op Porsche Trekker dag in Oud-Alblas. Foto: Mooike de Moor

Lekker ploffende geluiden in Oud-Alblas zaterdagmiddag. Meer dan 75 tractoren waren er te bewonderen op de negentiende landelijke Porsche Trekker dag in Oud Alblas.

Organisator Theo van Muijlwijk is zelf ook al vijfentwintig jaar verslingerd aan de Porsche tractoren: "Het model is gewoon prachtig, kleine ronde voorkant en heel modern voor de tijd waarin het allemaal gemaakt is."

Van Muijlwijk heeft zelf twee exemplaren en sleutelt vooral aan de Porsches. "Ik ben vaak wel een jaar bezig voordat ik er eentje gefikst heb. Maar ik rijd er ook op hoor en maai wel eens wat gras af bij een hobbyboer bijvoorbeeld."

Shirt

Het typische ploffende geluid als je een Porsche trekker op start heeft de familie, en firma, Jongeneel uit Oud-Alblas geïnspireerd tot het oprichten van een stichting: "Porscheteam 'de Plofjes' heten we, we hebben zelfs t-shirts," zegt een goedlachse Jongeneel.

De 'Plofjes' hebben maar liefst zestien trekkers meegenomen. Ze rijden deze keer voorop tijdens de traditionele rondrit door de Alblasserwaard.

"We hebben aan de voorkant van onze Porsches allemaal een witte roos. Ter nagedachtenis aan onze moeder Jongeneel. Ze reed altijd mee veel plezier mee in het bakkie. Nu is ze er toch een beetje bij."