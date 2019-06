Man zonder rijbewijs rijdt zonder licht door donker Dordrecht

Agenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag in Dordrecht een automobilist gepakt die het wel heel bont maakte. Hij reed onder invloed van alcohol, zonder licht over de Smitsweg. Ook reed de man al tien jaar zonder rijbewijs.

De politie zag de bestuurder zonder licht rijden rond 01:45 uur. Nadat de politie hem langs de kant van de weg zette, roken agenten meteen een alcohollucht en dat vermoeden werd bevestigd bij een blaastest.

Op het politiebureau bleek dat de 27-jarige man uit Den Bosch teveel had gedronken. Hij had bijna drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed voor een ervaren bestuurder.

De politie wilde daarom zijn rijbewijs innemen. Maar dat ging niet, want hij reed al tien jaar zonder rijbewijs rond.

De man moet binnenkort voor de rechter verschijnen, voor het rijden onder invloed. Voor de andere overtredingen, zoals het rijden zonder verlichting, heeft hij een bekeuring gekregen. De man mocht te voet verder.