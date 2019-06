LIVEBLOG Warmte: Hoek van Holland warmste plek van Nederland

In grote delen van het land komt de temperatuur zondag voor het eerst dit jaar boven de dertig graden uit. Voor de één een zegen, terwijl het voor de ander afzien wordt. Wat wordt het? Zonnebrand of een plekje in de schaduw?

13:14: Hoek van Holland heetste plek van Nederland!

En daar is'ie dan! Om 13:00 uur was het in Hoek van Holland 30,2 graden. Daarmee is het de warmste plek van Nederland



12:48: Parkeerterreinen Hoek van Holland vol!

Dat meldt onze mediapartner WOS



12:44: Van baantjestrekken naar waterpolo

Waterpolo in het hartje van Rotterdam (Haagscheveer, achter het stadhuis)



12:38: Hoek van Holland gaat heel hard richting de 30 graden

Om 12:20 uur was het 28,5 graden aan de kust. Bij Rotterdam The Hague Airport was het 27,2 graden. Er is een aflandige wind (de wind komt niet van zee) waardoor het aan de kust nog nét iets warmer is. Meestal is het andersom.

12:31: Je zou toch denken dat het niet meer nodig zou zijn...

Maar je kan niet vaak genoeg waarschuwen.



12:12: Je hoeft niet perse naar het strand om af te koelen

12:10: Doe maar even een jas uit

Iedereen kan zijn of haar jas uitdoen. Tenzij je daar wat hulp bij nodig hebt...



12:05: Zwemmend door Rotterdam

Wist je dat er achter het stadhuis het Haagscheveer loopt. Normaal is daar zwemmen strikt verboden, maar vandaag is het toegestaan. Ze hadden geen beter weer kunnen krijgen, zou je denken.



11:39: Survival Vlaardingen wordt extra pittig

In Vlaardingen wordt zondag de Survivalrun gelopen. Dat is een parcours voor teams of koppels (of mensen alleen) over 7 of 12 kilometer. De organisatie heeft maatregelen genomen.



11:36: Drukte naar het strand valt mee

Terwijl het naar Scheveningen, Zandvoort en Castricum al aanschuiven is in de file, valt dat bij ons in de regio nog mee. Naar Hoek van Holland kan doorgereden worden. Op de N57 is het tussen Brielle en Hellevoetsluis nog even filerijden, maar van extreme drukte is er geen sprake

11:01: Zweten bij Marco Borsato

Zondagmiddag is het middagconcert van Marco Borsato. Stadion De Kuip waarschuwt voor hele warme situaties. Er mogen flesjes water mee naar binnen.



10:30: Ongeluk richting Hoek van Holland

Oh... dat is niet mooi. Er wordt al veel verkeer verwacht richting Hoek van Holland en dan gaat het ook nog eens mis. (UPDATE: Inmiddels is de weg weer vrij)



09:00: Al vroeg warm

08:00: Wat zegt de kenner?

De weersvoorspelling voor dit weekend