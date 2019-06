Wijnaldum eerste regiogenoot sinds 13 jaar die Champions League wint

Georginio Wijnaldum is zaterdag met de Champions Leaguewinst met Liverpool in een bijzonder rijtje terecht gekomen. De Rotterdammer versloeg met zijn Engelse ploeg in de finale Tottenham Hotspur met 2-0, waardoor hij de eerste regiogenoot sinds dertien jaar is die 'de cup met de grote oren' pakt.

Giovanni van Bronckhorst won in het seizoen 2005/2006 bij FC Barcelona de Champions League. Toen versloeg de voormalig Feyenoord-speler en -trainer Arsenal met 2-1. Bij de Engelsen zat Robin van Persie in de finale negentig minuten op de bank. Van Bronckhorst was hiermee de laatste geboren regiogenoot die de Champions League op zijn palmares mocht schrijven.

Maar Gio was daarmee niet de laatste regiospeler die het grootste Europese clubtoernooi won. Oud-Feyenoorder Salomon Kalou deed in het seizoen 2011/2012 met Chelsea mee in de eindstrijd van de Champions League. De Engelsen zegevierden met 5-4 na strafschoppen tegen Bayern München, nadat de finale in 1-1 was geëindigd.

Wijnaldum genoot een groot deel van zijn jeugdopleiding bij Sparta. De middenvelder maakte zijn debuut in het betaalde voetbal bij Feyenoord. Hij is ook een vaste waarde van het Nederlands Elftal.