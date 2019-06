Sparta-café, Nations League en (Jetro) Willems Cup in Radio Rijnmond Sport

Met de promotie van Sparta naar de eredivisie werd deze week het betaald voetbalseizoen in het Rijnmond-gebied afgesloten. Maar Radio Rijnmond Sport gaat ook deze zomer gewoon door. In een bomvolle radio-uitzending van 14:00 uur tot 17:00 uur passeert een tal van onderwerpen de revue.

Tussen 15:00 uur en 16:00 uur is er een 'Sparta-café', waarin presentator Dennis van Eersel met drie supporters een uur lang gaat terugblikken op het seizoen van Sparta. Sander Kooijman, Frank Spruijt en Peter van der Zwan schuiven aan. Zij hebben ook een speler óf moment van dit seizoen uitgekozen die zij willen uitlichten.

Verder wordt de Final Four van Oranje in de Nations League op 93.4 FM behandeld en doet Radio Rijnmond Sport verslag van de eerste editie van de Willems Cup, een straatvoetbaltoernooi in Rotterdam-Zuidwijk van oud-Spartaan en Rotterdammer Jetro Willems.